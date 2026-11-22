El mundo de la NFL se encuentra de luto. Tom Jackson, exjugador de los Denver Broncos y reconocido analista de futbol americano de ESPN, falleció a los 75 años de edad.

La noticia fue confirmada este domingo 22 de noviembre de 2026, luego de que el exlinebacker perdiera la vida el viernes 20 de noviembre, de acuerdo con información compartida por su familia y la organización de Denver.

Jackson tenía el deseo de que su fallecimiento se anunciara hasta el inicio de la edición del domingo por la mañana del programa Sunday NFL Countdown de la cadena estadounidense, a cargo del amigo de toda la vida de Jackson y su compañero al aire, Chris Berman.

¿Quién era Tom Jackson, exjugador de los Broncos de Denver y analista de NFL?

Tom Jackson fue una de las figuras más importantes en la historia de los Broncos, equipo con el que desarrolló toda su carrera profesional durante 14 temporadas, entre 1973 y 1986. Se convirtió en una pieza fundamental de la histórica defensa conocida como Orange Crush, que ayudó a Denver a alcanzar su primer Super Bowl en la temporada de 1977.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Durante su trayectoria, disputó 191 partidos, consiguió 20 intercepciones, registró 44 capturas de quarterback y fue seleccionado en tres ocasiones al Pro Bowl. Además, recibió dos reconocimientos All-Pro y fue incluido en el Ring of Fame de los Broncos en 1992.

Tras retirarse del emparrillado, Jackson comenzó una segunda etapa profesional en los medios de comunicación. En 1987 se incorporó a ESPN, donde se convirtió en uno de los analistas más reconocidos de la NFL. Su trabajo en programas como NFL Primetime y Sunday NFL Countdown lo llevó a formar una de las duplas más emblemáticas de la televisión deportiva junto a Chris Berman, con quien compartió décadas de transmisiones y análisis.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por Berman durante la emisión dominical del show NFL Countdown, en un emotivo homenaje a su amigo y compañero. Jackson recibió en 2015 el premio Pete Rozelle de la Pro Football Hall of Fame, reconocimiento a su contribución a la cobertura televisiva del futbol americano.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada públicamente.