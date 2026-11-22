Ocho personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista Amozoc-Perote.

Ocurrió a la altura del municipio de San José Chiapa, lo que generó intensa movilización de los cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad del estado de Puebla.

En el lugar del percance, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a ocho pasajeros quienes presentaron diversas lesiones.

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Posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades realizaron las labores de abanderamiento y retiro de la unidad siniestrada.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR