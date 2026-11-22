El Partido Demócrata logró este domingo 22 de noviembre de 2026 al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes, obteniendo así el mayor número de asientos desde 1992.

Alcanzó este dominio con la victoria de Chuck Hubbard en el distrito 5 de Carolina del Norte, donde derrotó a la republicana Virginia Foxx, según las proyecciones divulgadas por Associated Press y NBC News.

Ni los republicanos ni los demócratas habían ganado tantos escaños desde 1992, cuando el Partido Demócrata también se hizo con 258 asientos en la Cámara de Representantes.

Mientras, los republicanos no han conseguido más de 250 escaños desde la Gran Depresión. Hakeem Jeffries, elegido por los demócratas como su candidato a presidir la Cámara de Representantes, celebró en un comunicado recogido por The New York Times lo conseguido.

"El pueblo de nuestro gran país otorgó a los demócratas de la Cámara de Representantes una mayoría histórica con el mandato de luchar por una América asequible. Juntos, trabajaremos arduamente para lograr el cambio radical de rumbo que el pueblo estadounidense exige", expresó.

Aún quedan por resolverse cuatro contiendas: dos en Luisiana, una en Minnesota y otra en Tennessee. NBC News proyecta que en al menos una de ellas ganará el Partido Demócrata.

En las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, los demócratas obtuvieron amplias victorias frente a los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Su victoria se vio impulsada, en parte, por el descontento de la población respecto a la guerra de Estados Unidos contra Irán y los elevados precios del país.

El pasado miércoles, el Partido Demócrata también logró en el Senado su mayoría más amplia desde 2010, alcanzando los 56 escaños, tras imponerse en Alaska en los comicios del pasado 3 de noviembre.

Hasta el momento, los demócratas han sumado 44 escaños en la Cámara, cuatro más que los 40 que consiguieron en las elecciones de mitad de mandato de 2018, durante el primer periodo del presidente Donald Trump.

Los republicanos contarán con al menos 173 escaños, quedando en minoría.

La mayoría demócrata será mayor que cualquiera obtenida por el partido desde la primera elección de Bill Clinton como presidente en 1992 (258 escaños) o la de Barack Obama en 2008 (257 escaños); no obstante, no llega a alcanzar los niveles registrados en la era de Franklin D. Roosevelt, cuando las mayorías demócratas en la Cámara superaban los 300 escaños.

Las victorias demócratas, que se extendieron desde los estados con mayor inclinación republicana hasta el Medio Oeste y la Costa Este; los votantes, indignados por los altos precios y la guerra en Irán, y preocupados por la corrupción, dejaron claro su descontento con Trump.

Al asumir el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en enero, los demócratas contarán con el respaldo de los votantes y la expectativa de ofrecer resultados. Los demócratas en el Senado obtuvieron una mayoría de 56 escaños en una cámara de 100 miembros, su mayor ventaja en más de una década.

Como parte de su agenda para los primeros 100 días, los demócratas planean realizar votaciones rápidas para revertir los recortes republicanos al programa Medicaid y restaurar los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) que los republicanos dejaron expirar.

Los demócratas han prometido hacer uso de sus facultades para emitir citaciones y lanzar una serie de investigaciones, ejerciendo así el papel del Congreso como contrapeso al poder presidencial. Esto incluye planes para indagar cómo Trump y su familia han aumentado su riqueza desde que él regresó al cargo. El líder demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York, quien se perfila para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, no ha descartado intentar un tercer proceso de juicio político de destitución o impeachment contra Trump.

La Casa Blanca ha advertido a los demócratas sobre sus planes de investigar a la administración, llegando incluso a afirmar que dichas investigaciones, una función de supervisión habitual del Congreso, podrían constituir una “criminalidad flagrante”.

HVI