El cielo comienza a cubrirse de nubes en distintos puntos de la Ciudad de México y las autoridades meteorológicas han advertido sobre la probabilidad de lluvias para la tarde de este domingo 22 de noviembre. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones si tiene previsto realizar actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las próximas horas se esperan lluvias e intervalos de chubascos entre las 15:00 y las 18:00 horas, principalmente en diversas zonas del Valle de México. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y estar acompañadas por ráfagas de viento.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Las alcaldías de la Ciudad de México con mayor probabilidad de registrar lluvias son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde las condiciones atmosféricas favorecen la formación de nubosidad durante la tarde.

En el Estado de México también se prevén precipitaciones en municipios como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Toluca, Lerma, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

Además de las lluvias, las autoridades pronostican vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que recomiendan extremar precauciones ante la posible caída de ramas, lonas o estructuras ligeras.

Las condiciones meteorológicas podrían ocasionar encharcamientos temporales en calles y avenidas de alta circulación, especialmente durante las horas de mayor intensidad de lluvia. En algunos puntos de la capital, la combinación de precipitaciones y carga vehicular suele generar afectaciones en la movilidad, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado.

El SMN mantiene vigilancia constante sobre la evolución de estos sistemas nubosos, por lo que no se descartan actualizaciones en el pronóstico conforme avance la jornada.

TLS