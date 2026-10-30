¿Cómo Consultar Resultados de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 en Buscador de Folios? Link

Ya está disponible el buscador de folios, con el cual los aspirantes pueden saber su estatus de registro de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026, por eso acá te decimos cómo consultar tus resultados y el link para que puedas checarlos con tu folio.

Los resultados de la Beca Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro fueron los primeros en estar disponibles, ya que el periodo de inscripción se abrió en septiembre. Por su parte, el registro de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria sigue activo hasta los primeros días de noviembre 2026, pero quienes ya hagan hecho su solicitud pueden comenzar a ver su estatus actual.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Educación en México: las Becas No Han Frenado la Deserción Escolar

¿Cómo consultar resultados de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Link del buscador de folios

Para saber si tu hijo fue aceptado en algunas de las Becas Bienestar, hay que entrar al buscador de Becas Benito Juárez, ahí para vas a poder checar el estatus de tu beca. Solo necesitas el folio que viene en tu comprobante de registro, que debiste descargar al finalizar tu inscripción en línea. Los pasos a seguir son estos:

Entra al siguiente link: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/.

En "Consulta Resultado" ingresa los 22 dígitos del número de folio de tu comprobante de solicitud a la beca.

Da clic en "Buscar".

El sistema te arrojar el estatus Benito Juárez o Rita Cetina.

¿Cómo recuperar mi folio de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina?

Para recuperar tu folio de la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria, puedes ingresar a www.becaritacetina.gob.mx/. Tienes hasta el último día de registro para poder recuperar tu comprobante de solicitud. Solo debes iniciar sesión con tu Cuenta Llave MX para descargarlo.

Si tu registro fue mediante FUBEB (presencial llenando el Formato Único de Bienestar para Educación Básica) y no tienes folio, asiste a la entrega de tarjetas de tu hija o hijo. Si tu solicitud fue aprobada, la tarjeta estará lista y te la entregarán en ese momento.

Para checar tu folio de Beca Benito Juárez lo que debes hacer es marcar al 097, pues esta línea está disponible las 24 horas del día y te orienta en trámites y servicios de los programas sociales en México. Ahí puedes recibir una respuesta para recuperar tu número.

AO