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¿Cómo Consultar Resultados de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 en Buscador de Folios? Link

Checa cuál es y cómo puedes recuperar tu folio de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, pues ya está disponible el buscador de estatus para que sepas si tu hijo fue aceptado

Cómo consultar resultados de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 link del buscador de foliosYa se puede saber el estatus del registro de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en 2026. Foto: Julio León

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