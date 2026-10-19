Programas sociales

Anuncian Entrega de Tarjetas de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo Es?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, confirmó cuándo se repartirán las tarjetas para los estudiantes que recientemente se registraron

Habrá Entrega de Tarjetas de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026Julio León, en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro
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