Anuncian Entrega de Tarjetas de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo Es?

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, anunció que se realizará una nueva entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el funcionario dio cuenta sobre los programas para estudiantes de todos los niveles y confirmó buenas noticias para los que recientemente hicieron su registro. Además de presentar el calendario de pagos de octubre 2026.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez 2026?

Los estudiantes de preparatoria que realizaron su registro en el mes de septiembre recibirán su tarjeta del Banco Bienestar en los meses de noviembre y diciembre de 2026, de acuerdo con la información anunciada por Julio León.

Esta entrega de plásticos también estará dirigida para los universitarios que se inscribieron a los programas de Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.

En este contexto, el coordinador nacional de Becas Bienestar pidió a los estudiantes que solicitaron alguno de los apoyos mantenerse pendientes de la información para saber la fecha y hora en la que se les entregará su tarjeta en la que se les harán los depósitos.

Registro de Beca Benito Juárez 2026 rompe récord

Julio León también explicó que a la Beca Benito Juárez de media superior se inscribieron más de 1 millón 800 mil estudiantes de nuevo ingreso, lo cual representa un aumento de casi 400 mil lugares a lo que se tenía previsto.

"Habitualmente recibimos cada ciclo escolar de nuevo ingreso de estudiantes de preparatoria, es 1 millón y medio más o menos. Ahora con la construcción de nuevos planteles y más espacios que está realizando la presidenta, casi 400 mil estudiantes más se incorporaron a la educación media superior. Eso nos da mucho gusto, porque también se ve reflejado en el acompañamiento en becas", dijo el funcionario.

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