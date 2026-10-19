Programas sociales

Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Octubre 2026: Letras que Cobran por Día

La CNBB anunció las fechas de pago del penúltimo bimestre del año para estudiantes de Educación Media Superior, conoce quiénes cobran primero.

Alumnas participan en asamblea informativa. La CNBB da a conocer el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez.Octubre llega con un nuevo Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez, conoce qué alumnos cobran primero. Foto: X @Julio_LeonT.
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