Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Octubre 2026: Letras que Cobran por Día

Se presentó el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez de Octubre 2026. Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) anunció las fechas de depósito para estudiantes de Educación Media Superior del apoyo de 1,900 pesos. Y en N+ te decimos qué letras cobran por día.

Se trata del primer depósito del ciclo escolar 2026-2027, luego de que en julio y agosto se suspendió la dispersión del apoyo con motivo de las vacaciones.

Estas fechas se dan a conocer luego de que la última quincena de septiembre de 2026 se abrió un periodo de registro para nuevos beneficiarios.

Calendario de Pagos Beca Benito Juárez para Octubre 2026

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, comunicó las fechas oficiales de depósito en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya está disponible en las redes sociales de la dependencia.

Si estás entre los beneficiarios de este apoyo bienestar de 1,900 pesos bimestrales, a continuación hallarás enlistadas las letras que cobran por cada día del Calendario de Pagos de Octubre.

Recuerda que los depósitos se hacen de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario.

Letras A, B: 19 de octubre de 2026.

Letra C: 20 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 21 de octubre de 2026.

Letra G: 22 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 23 de octubre de 2026.

Letra M: 26 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 27 de octubre de 2026.

Letra R: 28 de octubre de 2026.

Letra S: 29 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 30 de octubre de 2026.

El pago de la Beca Bienestar de Octubre 2026 se reflejará en la Tarjeta Bienestar hasta el día marcado por el calendario, por lo que vale la pena que estés atento a las fechas y tu saldo.

¿Durante cuánto tiempo depositan la Beca Benito Juárez en 2026?

La CNBB detalló que los 1,900 bimestrales se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un periodo de 40 meses, siempre que el alumno continúe estudiando.

La beca está dirigida a estudiantes de hasta 25 años cumplidos que están inscritos a una preparatoria o bachillerato público para el ciclo escolar 2026-2027.

Los estudiantes que recién completaron su registro en septiembre no recibirán el depósito de este bimestre, toda vez que deben esperar la entrega de su Tarjeta del Bienestar.