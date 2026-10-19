Desaparecidos

Suman 10 Cuerpos Localizados en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC

El colectivo Buscando a Tolano reportó tres nuevos positivos durante la jornada del sábado

Suman 10 Cuerpos Localizados en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BCSuman 10 Cuerpos Localizados en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC | Foto: Colectivo Buscando a Tolano

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+