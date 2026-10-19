Suman 10 Cuerpos Localizados en Predio de Infonavit Cachanillas en Tijuana, BC

La cifra de cuerpos y restos humanos localizados en un predio del fraccionamiento Infonavit Cachanillas, en Tijuana, aumentó a 10 tras una nueva jornada de búsqueda realizada este sábado por integrantes del colectivo Buscando a Tolano.

De acuerdo con el colectivo, durante las labores se registraron tres nuevos hallazgos en la fosa donde trabajan desde el pasado jueves: dos restos óseos y una osamenta.

Los integrantes del colectivo han realizado jornadas de rastreo en el terreno ante la posibilidad de encontrar más restos humanos sepultados en la zona.

Hasta el cierre de edición, el colectivo no había confirmado si continuará con las labores de búsqueda en el predio.

La identidad de las personas a las que corresponden los restos y las circunstancias de sus muertes deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Información Omar Marmolejo

APG