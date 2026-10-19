Abre Registro para Prepa en Línea y Recibir la Beca Benito Juárez: Así Es el Proceso

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió este lunes el registro para ingresar a Prepa en Línea-SEP, una opción gratuita para cursar el bachillerato desde cualquier lugar con acceso a internet. Además, quienes estudien en este sistema y tengan menos de 25 años podrán acceder a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior, de acuerdo con lo informado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Educación Pública explicó que el programa forma parte del Bachillerato Nacional, cuenta con validez oficial y permite concluir los estudios en un periodo mínimo de dos años.

¿Cómo inscribirse a Prepa en Línea-SEP?

Las personas interesadas deberán realizar su registro a través del portal oficial de Prepa en Línea-SEP: https://prepaenlinea.sep.gob.mx/. El proceso estará abierto hasta las 23:59 horas del 28 de octubre, tiempo del centro de México.

Esta modalidad permite cursar la educación media superior completamente por internet, sin pagar inscripción, colegiaturas ni cuotas por los trámites del programa.

El plan de estudios está integrado por 16 módulos, que se acreditan de manera cuatrimestral. Durante el proceso, las y los estudiantes cuentan con acompañamiento docente para dar seguimiento a sus actividades y avanzar en los contenidos académicos.

Al concluir satisfactoriamente el programa, reciben el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional, con validez oficial.

De acuerdo con Mario Delgado, esta alternativa tiene el mismo nivel educativo que otras opciones de bachillerato, con la diferencia de que permite organizar los estudios a distancia.

El secretario de Educación Pública también especificó que quienes cursen Prepa en Línea-SEP y tengan menos de 25 años tienen derecho a la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior.

Este apoyo está dirigido a estudiantes de bachillerato público que cumplen con los requisitos establecidos en las reglas del programa.

FBPT