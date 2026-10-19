Programas sociales

Abre Registro para Prepa en Línea y Recibir la Beca Benito Juárez: Así Es el Proceso

Las personas interesadas podrán inscribirse del 19 al 28 de octubre de 2026

Beca Benito JuárezDos estudiantes de preparatoria reciben una beca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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