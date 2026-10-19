Un hombre identificado como Víctor Gómez Juárez, de 69 años de edad, fue localizado sin vida la mañana de este lunes en la calle Primero de Mayo, en la colonia Martínez Adame de Torreón, cerca del cruce con la calle Flores Magón.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 7:24 de la mañana, una vecina observó a través de sus cámaras de videovigilancia que una persona caminaba tambaleándose por el sector y que, momentos después, se tendió sobre el suelo, situación que llamó la atención y alertó a los habitantes de la zona.

Vecinos del sector se acercaron para revisar lo ocurrido y reconocieron al hombre, quien presuntamente se ganaba la vida realizando favores a los habitantes de la zona. Posteriormente, su hermano también acudió al lugar y proporcionó los datos personales para confirmar la identidad del hoy occiso.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría fallecido por causas naturales. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias en el lugar.