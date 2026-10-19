Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida en la Colonia Martínez Adame de Torreón, Coahuila

Fue una vecina quien alertó sobre el fallecimiento al observar a través de sus cámaras de videovigilancia los hechos

Fue una vecina quien alertó sobre el fallecimiento al observar a través de sus cámaras de videovigilancia los hechosEl ahora identificado como Víctor Gómez perdió la vida sobre la calle Primero de Mayo. Foto: N+

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El ahora identificado como Víctor Gómez perdió la vida sobre la calle Primero de Mayo

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