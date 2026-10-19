Seguridad

Detienen a 3 por Robo de Autos de Alta Gama en Anzures, CDMX: Recuperan 5 Vehículos

Las investigaciones continúan para capturar a todos los integrantes del grupo delictivo tanto en CDMX como en Edomex

Detenidos por robos de vehículos de alta gama en la CDMXDetenidos por robos de vehículos de alta gama en la CDMX. Foto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades de CDMX y Edomex recuperan 5 de 7 autos robados en Anzures. Tres detenidos y más investigaciones en curso. Conoce cómo se llevó a cabo el operativo.

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