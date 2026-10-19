Donald Trump Firma Orden Ejecutiva sobre Reforma Integral para Salud de la Mujer

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, firmó este lunes, junto a la ⁠primera dama, Melania Trump, un decreto presidencial mediante el cual se creará un grupo de trabajo y una división de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) dedicados a la salud de la mujer.

El grupo de trabajo estará dirigido por la jefa de gabinete de Trump en la Casa Blanca, Susie Wiles —quien anunció recientemente que ya no padece cáncer— y por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., según dijo un funcionario de la Casa Blanca.

La nueva ⁠División de Salud de la Mujer de los NIH no sustituirá a la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de la agencia, sino que tendrá un mandato más amplio que irá más allá de la investigación.

Cabe recordar que Trump y su administración han impulsado recortes en salud, incluso en los NIH, y el año pasado tomaron medidas para reducir la plantilla sanitaria ⁠federal.

Durante el segundo mandato de Trump, su administración intentó recortar las subvenciones de los NIH destinadas a la investigación sobre asuntos relacionados con la diversidad y, según se informa, está tomando medidas para permitir que los cargos políticos controlen la financiación de la investigación sanitaria.

Investigación y modernización en la atención para las mujeres

Previo a la firma, la Casa Balnca anunció en la red social X que el decreto ejecutivo creará una División de Salud de la Mujer en los NIH y un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Salud de la Mujer.

"Con el objetivo de subsanar las lagunas en la investigación y modernizar la atención sanitaria para las mujeres", indicó la publicación.

Mediante redes sociales, la ⁠primera dama, Melania Trump, anunció los 5 pilares de la innovación en la salud de las mujeres.

Dirigir la financiación de la investigación directamente hacia la búsqueda de curas que afectan a las mujeres de manera desproporcionada y única. Utilizar la superinteligencia para mejorar nuestra comprensión de la biología femenina y acelerar los descubrimientos médicos. Acelerar el proceso de llevar terapias prometedoras de los laboratorios a las pacientes femeninas, manteniendo estrictos estándares de seguridad. Asegurar que los avances médicos sean accesibles y asequibles para las mujeres, independientemente de su situación financiera. Reemplazar generaciones de silencio con conversaciones abiertas, educación y compasión en torno a la salud de la mujer.

Con información de N+ y AP