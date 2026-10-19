Internacional

Donald Trump Firma Orden Ejecutiva sobre Reforma Integral para Salud de la Mujer

La primera dama de EUA popuso utilizar la superinteligencia para acelerar los descubrimientos médicos

Donald Trump y su esposa MelaniaDonald Trump y su esposa Melania durante firma de Orden Ejecutiva. Foto: Reuters

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Melania Trump propone usar superinteligencia para acelerar descubrimientos médicos en salud femenina. Conoce los 5 pilares de innovación que transformarán la atención sanitaria para mujeres.

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