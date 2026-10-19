Política

México Hará Reconocimiento a Los Tigres del Norte por 50 Años de Trayectoria

La Presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno está en contra de cualquier forma de racismo, sobre todo si se trata de connacionales en Estados Unidos

Los Tigres del Norte durante concierto en la explanada de la Alcaldía Venustiano CarranzaLos Tigres del Norte durante concierto en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum anuncia reconocimiento a Los Tigres del Norte por su legado musical y cultural. Su música defiende a mexicanos en EUA.

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