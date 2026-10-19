México Hará Reconocimiento a Los Tigres del Norte por 50 Años de Trayectoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que habrá reconocimiento a Los Tigres del Norte por sus 50 años de trayectoria, luego del Tiny Desk Concert en la National Public Radio (NPR), la radio pública de Estados Unidos de América (EUA), durante el Mes de la Herencia Hispana.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum aseguró que Los Tigres del Norte y muchos grupos de música mexicana representan una identidad cultural para los mexicanos en el exterior.

“Particularmente los Tigres del Norte, en eso han tenido un papel muy importante no solo por la calidad de su música sino porque representan un símbolo”, indicó la mandataria.

Aseguró que la agrupación musical tiene canciones que en pocos de sus versos dicen mucho.

“Tiene esta que dice: Yo no cruce la frontera, la frontera me cruzó, y representan un símbolo, son muy respetuosos en la política de Estados Unidos (…) Ellos lo que hacen es tocar música y defender a los mexicanos en el exterior”, añadió.

La titular del Ejecutivo Federal recordó que conversó 2 horas con los integrantes de la agrupación la última vez que estuvieron como invitados en Palacio Nacional, el pasado 14 de septiembre.

Además, adelantó que en 2027 que Los Tigres del Norte cumplen 50 años como grupo, se les harán algunos reconocimientos.

Aseguró que su gobierno está en contra de cualquier forma de racismo, sobre todo si se trata de connacionales en Estados Unidos.

“En el gobierno de México, en México, siempre van a tener un aliado, cuidamos a los mexicanos en el exterior”, destacó la presidenta.

Cabe destacar que en Estados Unidos la agrupación ha tenido varios reconocimientos por su impacto cultural en la comunidad hispana.

En San Francisco, California, en 2026, la ciudad proclamó el 9 de febrero como día de Los Tigres del Norte y les entregó las llaves en reconocimiento a su legado musical. Además tienen una calle con su nombre en Brooklyn, Nueva York.

Cabe recordar que la agrupación aprovechó el famoso formato musical Tiny Desk Concert, en Washington D.C., el pasado 15 de octubre para colocar en el centro de la discusión la identidad, la dignidad y las dificultades que enfrenta la comunidad hispana en la Unión Americana.

El vocalista Jorge Hernández estuvo acompañado por el resto de la agrupación integrada por acordeón, bajo y batería: Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández, Óscar Lara, Giovanni Hernández y Juan Salazar.

El concierto destacó porque iniciaron su repertorio con el tema "Somos más americanos", del álbum Uniendo Fronteras, donde se cuestiona las fronteras geopolíticas con versos como "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó a mí".

Con información de N+