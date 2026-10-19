Seguridad

México Va por Identificación Obligatoria para Abordar Autobús en Central Camionera

La medida permitirá a las autoridades actuar de inmediato en caso de desaparición, señaló la presidenta Sheinbaum Pardo

Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO)Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum busca que todos los pasajeros de autobuses se identifiquen para actuar rápido ante desapariciones.

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