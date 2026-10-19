México Va por Identificación Obligatoria para Abordar Autobús en Central Camionera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para fortalecer el sistema de alertamiento por personas desaparecidas o no localizadas, su gobierno buscará que sea obligatoria la identificación de los pasajeros que aborden autobuses en las centrales camioneras.

Se trata de una propuesta que fue enviada al Congreso de la Unión con la que el gobierno de México establecerá “la obligación de la identidad para todas las personas que suben a un autobús en una central de autobuses, que hoy no es totalmente obligatorio, para que sirva para este sistema de alertamiento”, señaló la presidenta Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este lunes.

La mandataria indicó que la medida permitirá actuar de inmediato ante algún reporte de desaparición y no tiempo después, cuando puede ser más complicada la búsqueda.

Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) cuenta con un centro de alertamiento, vinculado con las 32 entidades de la República mexicana, para que en el momento en que se denuncie alguna desaparición, “de inmediato se generen todas las alertas para poder encontrar a las personas”.

“Hasta este momento, por lo menos la mitad de las personas que se reportan a este sistema de alertas son encontradas en las siguientes 24 horas”, subrayó la presidenta.

Destacó que el trabajo de búsqueda de la Secretaría de Gobernación ha permitido la localización de 16,000 personas, la mayoría con vida y un porcentaje menor en los registros del Forense.

Precisó que algunas de las alertas no necesariamente están vinculadas con el crimen organizado, sino con salidas voluntarias de las personas por problemas familiares u otras causas, “y de todas maneras se busca”.

Además, Sheinbaum Pardo dijo que en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) existe un área de seguridad que revisa permanentemente páginas de redes sociales y videojuegos para bajar cuentas y así evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Señaló que se han identificado 1,800 páginas, la mayoría de TikTok, de las cuales, alrededor de 800 se han bajado y 1,000 están en trámite para su eliminación.

“Se tiene una comunicación permanente con TikTok para que obligatoriamente bajen estas páginas”, aseguró.

Añadió que este fin de semana fueron detenidas tres personas, presuntas responsables del reclutamiento de jóvenes en redes sociales.

Con información de N+.

RMT