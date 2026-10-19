Guardia Costera Suspende Búsqueda de 11 Personas Desaparecidas en Mar de Ensenada, BC

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de aproximadamente 11 personas desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación a unas 140 millas al oeste de Ensenada, Baja California, luego de rescatar a 16 ocupantes.

De acuerdo con un comunicado del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, las labores concluyeron el domingo por la tarde, después de 89 horas de búsqueda en coordinación con autoridades mexicanas y la Marina de Estados Unidos.

El operativo comenzó durante la madrugada del viernes, cuando el centro de mando del Sector de San Diego recibió varias llamadas de auxilio que alertaban sobre una embarcación que se estaba hundiendo con 27 personas a bordo.

Las unidades desplegadas localizaron restos de la embarcación en el agua. Posteriormente, una tripulación de la Estación Aérea de Ventura rescató a 16 personas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales de San Diego para recibir atención médica y ser evaluadas.

La Guardia Costera informó que durante el operativo se rastrearon más de 2 mil 441 millas cuadradas. En las labores participaron unidades de México y Estados Unidos, entre ellas embarcaciones, aeronaves y personal especializado en rescate marítimo.

El capitán Joseph Meuse, jefe de Estado Mayor del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, agradeció la coordinación y asistencia de ambos países durante la operación. También advirtió sobre los riesgos que representan las redes de tráfico de personas, tanto para quienes viajan en embarcaciones inseguras como para los equipos de rescate.

La dependencia precisó que el incidente es objeto de una investigación federal. La suspensión de la búsqueda significa que las labores activas concluyeron, aunque el caso permanece sujeto a posibles novedades.

APG