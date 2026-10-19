Desaparecidos

Guardia Costera Suspende Búsqueda de 11 Personas Desaparecidas en Mar de Ensenada, BC

Rescataron a 16 personas de una embarcación con 27 ocupantes, el operativo internacional abarcó más de 2 mil 441 millas cuadradas

Guardia Costera Suspende Búsqueda de 11 Personas Desaparecidas en Mar de Ensenada, BCGuardia Costera Suspende Búsqueda de 11 Personas Desaparecidas en Mar de Ensenada, BC | Foto: N+

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