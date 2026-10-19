Seguridad

Detienen a Hombre por Presuntamente Golpear y Retener a su Expareja en Tijuana, BC

La víctima señaló que fue amenazada de muerte y retenida contra su voluntad en su domicilio, ubicado en la colonia Niños Héroes

Detienen a Hombre por Presuntamente Golpear y Retener a su Expareja en Tijuana, BCDetienen a Hombre por Presuntamente Golpear y Retener a su Expareja en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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