Detienen a Hombre por Presuntamente Golpear y Retener a su Expareja en Tijuana, BC

Un hombre de 28 años fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar equiparada y privación ilegal de la libertad, tras una denuncia en la colonia Niños Héroes, en Tijuana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando agentes municipales atendieron un reporte de la Central de Radio y acudieron al domicilio de la víctima.

En el lugar, una mujer manifestó que su expareja sentimental, quien ya no vivía con ella, ingresó por la fuerza a su vivienda y la agredió en repetidas ocasiones. También señaló que el hombre la retuvo contra su voluntad y la amenazó con privarla de la vida si abandonaba el inmueble.

La reportante indicó que logró salir de la habitación horas después y pedir ayuda. Asimismo, identificó a Jorge ‘N’, de 28 años, como el presunto responsable de los hechos.

Tras recabar su declaración, los agentes procedieron a detener al señalado y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La SSPCM exhortó a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia a solicitar ayuda mediante la aplicación Botón Morado, herramienta que permite pedir asistencia ante situaciones que pongan en riesgo su integridad.

APG