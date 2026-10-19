Frente Frío 2 Enciende Alerta y PC Pide Ir a Refugios por Afectaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias relacionadas con el frente frío número 2, que mantienen el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y arroyos, deslaves y oleaje elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema permanece estacionario sobre el este y sureste del Golfo de México, donde ocasionará lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noroeste de Chiapas y el noreste de Oaxaca. También se pronostican lluvias muy fuertes y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente frío 2 provocará un descenso de temperatura y un evento de norte, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el Istmo y golfo de Tehuantepec. En Tabasco se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 2 a 4 metros en las costas del golfo de México y el golfo de Tehuantepec.

Evacúan a familias en seis municipios del sur de Veracruz

La CNPC informó que, debido al incremento en los niveles de los ríos y cuerpos de agua, autoridades realizan evacuaciones en zonas bajas de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital, en Veracruz.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina apoya en el traslado de las familias hacia zonas seguras y refugios temporales habilitados por autoridades estatales y municipales.

Las lluvias acumuladas en los últimos días han provocado crecidas repentinas de arroyos y un aumento en los caudales de ríos y lagunas.

Emiten recomendaciones por efectos del frente frío número 2

La CNPC pidió a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en auto, debido al riesgo de ser arrastrados por la corriente. También advirtió que el agua acumulada puede ocultar alcantarillas abiertas, socavones y cables eléctricos expuestos.

A quienes viven en cerros, laderas o terrenos con pendiente, recomendó vigilar señales de riesgo, como grietas en el suelo, hundimientos, árboles inclinados y escurrimientos de lodo, además de mantenerse atentos a los niveles de ríos y arroyos cercanos.

Si las autoridades ordenan evacuar una zona de riesgo, la indicación es hacerlo de inmediato. También se recomienda evitar playas y zonas costeras ante el oleaje elevado y los fuertes vientos.