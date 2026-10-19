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Frente Frío 2 Enciende Alerta y PC Pide Ir a Refugios por Afectaciones

El sistema permanece estacionario sobre el este y sureste del Golfo de México dejando lluvias y bajas temperaturas

Efectos del Frente Frío Número 2 en VeracruzEfectos del Frente Frío Número 2 en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

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Frente frío 2 estacionado en el Golfo de México: lluvias intensas y vientos de hasta 80 km/h. Protección Civil alerta a Veracruz, Tabasco y más.

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