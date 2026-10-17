Tiempo

Huracán Trudy Podría Alcanzar Otra Vez la Categoría 2 Rumbo al Occidente Mexicano

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó que el meteoro se está moviendo a una velocidad de 13 km/h

Foto: ConaguaFoto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+