Huracán Trudy Podría Alcanzar Otra Vez la Categoría 2 Rumbo al Occidente Mexicano

El huracán Trudy podría fortalecerse a uno de categoría 2 en las próximas horas mientras se dirige a las costas de occidente mexicano.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estima que el desplazamiento a 13 km/h hacia el noroeste se mantendrá hasta el domingo.

En la trayectoria del pronóstico, el centro de Trudy se acercará a la costa del suroeste y centro oeste de México hoy y pasará cerca de la costa esta noche hasta el domingo.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 150 km/h con ráfagas más altas. Hoy es posible que se produzca algún fortalecimiento, seguido de un debilitamiento a partir del domingo.

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El ciclón tropical está afectando a los estados del Pacífico, desde Oaxaca hasta Nayarit, por lo que se han emitido distintas alertas por parte del gobierno federal.

Se esperan condiciones para vientos fuertes, así como fuertes precipitaciones que podrían producir inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas a lo largo de un terreno empinado.

Además, habrá lluvias torrenciales en el occidente y sur del territorio nacional, en especial en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), según información de la Comisión Nacional el Agua (Conagua).

De igual forma, se prevén vientos intensos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

Con información de N+

ICM