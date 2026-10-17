Rusia Celebra Decisión de Trump de Frenar Sanciones; Zelenski Lamenta la Medida

A través de redes sociales, Kiril Dmitrev, representante del presidente Vladimir Putin, calificó de "momento histórico" la decisión de Donald Trump de frenar la aplicación de sanciones económicas contra Rusia.

"La suspensión de la ley Graham por parte de la Administración del presidente Trump es importante y realmente un momento histórico", escribió Dmitriev en su canal de Telegram.

Añadió que "en vez de sanciones y confrontación", la Casa Blanca había apostado por "la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global".

Seguidamente, Dmitriev aseguró en X que "los enemigos de la seguridad global, la cooperación y la prosperidad estarán descontentos".

La víspera, el mandatario estadounidense suspendió los efectos arancelarios aprobados por el Congreso, argumentando que la medida era un tema de seguridad para la Unión Americana.

El paquete de sanciones contemplaba hasta un 100% de aranceles contra los importadores de hidrocarburos rusos. Todo esto enmarcado en medio de la guerra con Ucrania y las sanciones impuestas en Europa.

La orden ejecutiva de Trump se da tras el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para el suministro de diésel ruso para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.

La decisión exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski lamentó la decisión y dijo que Trump premia a Putin justo cuando Moscú lleva a cabo un ataque "masivo" a la red eléctrica ucraniana.

"Justo cuando los rusos han llevado a cabo semejante ataque masivo contra nuestro sector energético, en Estados Unidos se tomó lamentablemente la decisión de desestimar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión eficaz sobre Rusia para terminar esta guerra. Esa ley podría haber ayudado enormemente, ¡y todavía puede!", escribió Zelenski en redes sociales.

"Que Estados Unidos prescinda de las sanciones, que se relaje la presión al agresor y se premie financieramente a Putin no sirve más que para animarlo a seguir atacando", agregó.

Con información de EFE y AFP

ICM