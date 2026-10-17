Internacional

Rusia Celebra Decisión de Trump de Frenar Sanciones; Zelenski Lamenta la Medida

La decisión del mandatario estadounidense evitó aranceles del ciento por ciento contra las importaciones de hidrocarburos rusos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, habla con Donald Trump, mandatario estadounidenseVolodimir Zelenski, presidente de Ucrania, habla con Donald Trump, mandatario estadounidense. Foto: Reuters

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