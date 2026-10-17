Internacional

Suspende Trump Aplicación de Nuevas Sanciones contra Rusia Aprobadas por el Congreso

La Ley Lindsey Graham faculta a Trump para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos

El presidente Donald Trump durante una cena en Palm Beach, Florida.El presidente Donald Trump durante una cena en Palm Beach, Florida. Foto: Reuters

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