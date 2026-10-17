Suspende Trump Aplicación de Nuevas Sanciones contra Rusia Aprobadas por el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que pone en pausa sanciones contra la economía rusa, indicando al Congreso que dicha suspensión responde al interés nacional.

Apenas el mes pasado el mandatario firmó la legislación, y tomó la nueva decisión dos días antes de la fecha límite establecida en la propia ley para su implementación.

La Ley Lindsey Graham, que lleva el nombre del senador fallecido que impulsó el proyecto, faculta a Trump para imponer aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

Con la norma, se buscaba frenar con mayor rapidez el flujo de recursos financieros que alimenta la guerra contra Ucrania.

La inesperada decisión de Trump llega una semana después de que sorprendiera al anunciar que Estados Unidos había acordado comprar diésel a Rusia para intentar reducir los precios mundiales de la energía, a pesar de que eso podría perjudicar a Ucrania en su guerra contra Moscú.

Las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado desde que Trump y Putin alcanzaron el acuerdo sobre el diésel.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, criticó el pacto, mientras las fuerzas ucranianas reanudaron los ataques contra refinerías rusas.

Con información de AP y AFP.

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