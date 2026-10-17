Detienen a 'El Gallinero', Presunto Responsable de la Muerte de 6 Policías en Taxco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero informó la detención de Rodrigo ‘N’, alias ‘El Gallinero’, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de seis elementos de la Policía Estatal, en hechos ocurridos en el municipio de Taxco en el año 2020.

La detención se realizó en Maravatío de Ocampo, en el estado de Michoacán, en colaboración con la fiscalía general de ese estado y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

El imputado es investigado por su probable participación en un ataque armado ocurrido el 21 de junio de 2020, en el que perdieron la vida seis elementos de la Policía Estatal en el municipio de Taxco sobre la carretera estatal Taxco–Tetipac, en el tramo comprendido entre las localidades de El Gavilán y San Gregorio, luego de ser atacados con armas de fuego por un grupo de personas, entre las que presuntamente participó el hoy detenido.

Como consecuencia de la agresión, perdieron la vida los policías estatales David ‘M’, Simplicio ‘N’, Ángel ‘N’, Francisco ‘N’, César ‘N’ y Claudio ‘N’.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría vinculado con el brazo armado de un grupo delictivo relacionado con ‘La Familia Michoacana’.

Tras su aprehensión fue puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Con información de Janosik García.

LECQ