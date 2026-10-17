Seguridad

Detienen a 'El Gallinero', Presunto Responsable de la Muerte de 6 Policías en Taxco

La detención se realizó en Michoacán. El imputado es investigado por su posible participación en un ataque en junio de 2020, en el que perdieron la vida 6 elementos de la Policía Estatal en Taxco

Rodrigo ‘N’ alias ‘El Gallinero’ fue detenido en Maravatío, Michoacán.Rodrigo ‘N’ alias ‘El Gallinero’ fue detenido en Maravatío, Michoacán. Foto: Fiscalía General del Estado de Guerrero

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