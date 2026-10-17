Detectan 7 Mil Necesidades en Hospitales del IMSS: Equipo e Insumos, las Centrales

De 277 hospitales del IMSS contemplados para ser revisados bajo la estrategia 'Escucha Activa: Piso por Piso', 166 ya fueron visitados, comunicó el director del Instituto, Zoé Robledo, en un corte al 16 de octubre.

Se trata del 60% de los centros hospitalarios contemplados en este plan de atención laboral alrededor del país, detalló Robledo en una publicación en redes sociales.

El funcionario señaló que ya acabaron con todos los hospitales de alta especialidad y en 8 estados (Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) ya se recorrieron el ciento por ciento de los hospitales.

En total, se documentaron más de 7 mil 474 necesidades, de las cuales 3 mil 122 son de alta prioridad para que el personal médico y de enfermería ejerzan su labor de manera adecuada y brinden un servicio efectivo a los derechohabientes.

En general, las necesidades principales, en distintos rubros son las siguientes:

Equipo médico (972 registros): monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión.

Insumos (751): agujas, sondas, jeringas y tiras para medir glucosa.

Conservación y mobiliario (522): climatización, abasto de agua, baños, tomas de oxígeno, sillas y camas.

Personal (385): enfermería, médicos, camilleros y cobertura de ausencias.

El director del IMSS adelantó que este sábado dará más información sobre este programa que avanzará ahora en la revisión de hospitales generales de subzona en Jalisco, Estado de México Poniente, Chihuahua y Sonora.

"La idea es pasar del indicador a la escucha, a la opinión, de trabajadoras y trabajadores. Por eso las vamos a atender una por una", comentó.

La estrategia, anunciada el 12 de octubre y que va de la mano con la Secretaría del Trabajo, busca escuchar de viva voz del personal las principales necesidades en materia de abasto de insumos, medicamentos, fallas en la infraestructura, materiales y el tema salarial.

Este proceso, además, se da en medio de las protestas de trabajadores disidentes del IMSS, quienes exigen un aumento salarial de no menos del 10%, así como mejoras laborales y abasto de insumos.

Con información de N+

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