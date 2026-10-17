Salud

Detectan 7 Mil Necesidades en Hospitales del IMSS: Equipo e Insumos, las Centrales

El director del Instituto, Zoé Robledo, dio un balance sobre la estrategia 'Escucha Activa: Piso por Piso', implementada el pasado 12 de octubre

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cuartoscuro

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