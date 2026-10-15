Salud

Sindicato del IMSS Confirma Rechazo de Aumento Salarial Tras Resultados de Consulta

El dirigente de los trabajadores del Instituto dijo que negociarán nuevamente con autoridades federales, con el fin de buscar las mejores condiciones; los disidentes piden un alza no menor al 10%

IMSSOlivos aseguró que estarán informando de los avances que se tengan con la Federación en el transcurso del día. Foto: Sindicato Nacional De Trabajadores Del Seguro Social.

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