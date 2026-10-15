Sindicato del IMSS Confirma Rechazo de Aumento Salarial Tras Resultados de Consulta

El líder sindical del IMSS, Rafael Olivos, dijo que los resultados de la consulta salarial confirmaron el rechazo de los trabajadores al aumento de 6.8% propuesto por el Gobierno federal, por lo que solicitó una mesa de renegociación.

En un comunicado, el dirigente afirmó que los agremiados expresaron su desaprobación en un proceso democrático.

"Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión", dijo en un video publicado en la cuenta oficial de Facebook del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Agregó que la consulta a la base trabajadora fue en común acuerdo con el IMSS y derivó de resolutivos del Congreso Nacional. De ahí que se realizo el proceso de votación el día de ayer en 670 unidades electorales para que los trabajadores decidieran si avalaban el alza de 2.9% al tabulador y 3.9% en prestaciones.

Olivos no detalló cuántos agremiados acudieron a las urnas ni dio una cifra de los que votaron en contra, pero aseguró que buscarán las mejores condiciones en un nuevo diálogo.

"Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia. Por ello solicitamos retomar las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros", apuntó.

El líder sindical prometió que se informarán los avances con la Federación en el transcurso del día.

Ayer por la noche, trabajadores disidentes del IMSS, quienes exigieron la revisión, adelantaron que la propuesta de aumento global había sido rechazada y anunciaron una segunda movilización nacional para presionar por un alza no menor al 10%. El posicionamiento fue un par de horas después de que cerraran las casillas de la consulta salarial convocada por el sindicato.

"​Hoy la dignidad y la conciencia de la clase trabajadora han hecho historia: ¡GANÓ EL 'NO'!", publicaron.

Luego de difundir el resultado preliminar, algunos trabajadores del IMSS acudieron al Ángel de la Independencia para cantar victoria porque se eligió una renegociación.

Además, la disidencia reiteró su llamado a un congreso nacional extraordinario para destituir a Rafael Olivos, quien asumió la dirigencia del SNTSS en 2024. Según los inconformes, su líder solo busca consolidar una carrera política y no vela por los intereses de los trabajadores del IMSS. Por eso no lo consideran un interlocutor con legitimidad para negociar el aumento salarial.

Este jueves, el dirigente hizo un llamado a la unidad, pues indicó que tanto él como los disidentes persiguen la misma causa.

"Ustedes expresaron su voluntad. Nosotros asumimos la responsabilidad de representarla y defenderla. Sigamos adelante con unidad, respeto y compromiso porque el sindicato somos todas y todos", finalizó.

Por ahora, se mantiene la amenaza de los trabajadores, quienes advirtieron que llevarán a cabo una segunda movilización nacional en un plazo de 15 días, en fecha por confirmar.

La protesta de los empleados inconformes del Instituto estalló el pasado 8 de octubre, cuando no se llegó a un acuerdo con representantes de la Secretaría de Gobernación.

Desde entonces, se instaló un plantón a las afueras de la sede del IMSS, en Paseo de la Reforma, y se desencadenaron varias marchas, incluidos bloqueos que han desquiciado en la última semana en la capital del país.

ASJ