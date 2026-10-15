Se Esperan 2 Marchas, 12 Concentraciones y 9 Rodadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 15 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 7 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 22 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

La Unión General de Trabajadores de México marchará a las 06:00 horas de la estación ‘Hospital 20 de Noviembre’, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Félix Cuevas y avenida Coyoacán, colonia Del Valle, aalcaldía Benito Juárez con destino a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemecatl del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Estudiantes de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo marcharán a las 07:30 horas, del Hemiciclo a Juárez con destino a Palacio Nacional.

Motociclistas rodarán a las 20:00 horas de Calzada Ignacio Zaragoza y avenida Guelatao, colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa; a las 20:30 horas de Parque Recreativo Francisco I Madero en avenida Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos alcaldía Venustiano Carranza con destino a Quito 864, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciclistas rodarán a las 20:00 horas del Monumento a la Revolución con destino a Boulevard Bosque de África 119, colonia Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ