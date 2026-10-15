Se Oponen Vecinos de la Ciudad de México al Programa de Ordenamiento de la ZMVM

El “Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México”, que busca resolver problemas ocasionados por la expansión de la mancha urbana, como escasez de agua, falta de vivienda y movilidad; ha generado protestas vecinales en diferentes alcaldías.

Una de las propuestas que plantea el documento, que se encuentra en consulta pública, es mejorar la recaudación del impuesto predial a través de “un ajuste de cuotas y tarifas aplicables”, lo cual implicaría un incremento en el cobro de ese gravamen.

Al respecto, Salvador Rosas Barrera, especialista en urbanismo, indicó:

“Lo que pretende el programa es realizar una campaña masiva de valuación de los inmuebles. Lo que se pretende es cobrar el predial a valor comercial, que puede ser una variación muy grande. Esto tiene implicaciones muy importantes que es pagar más. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que se va a incrementar el monto del impuesto que se va a cobrar”.

Hasta ahora es una propuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 84 demarcaciones que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, 8 de Hidalgo y un municipio de Morelos.

La posibilidad de aumentar el impuesto predial, ha generado críticas y la oposición de comités vecinales.

Salma, del Comité Vecinal en Cuauhtémoc, señaló:

“El hecho de que quieran poner el predial a uso comercial, implica que muchos no tenemos el recurso económico para poder soportar un incremento del predial sobre estas zonas. Como ciudadanos nos oponemos rotundamente a este cambio tan drástico que quieren hacer, sobrevalorizando el uso de suelo en nuestras colonias”

Por lo pronto el Gobierno de la Ciudad de México ha descartado aplicar la propuesta incluida en el “Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México”

En un boletín informó que “no habrá alzas al impuesto predial”.

Sin embargo, esta y otras propuestas como cobrar impuestos a los inmuebles abandonados o baldíos, ha generado inconformidad de los ciudadanos que participan en los llamados foros de consulta pública.

Ante la inconformidad de los comités vecinales en varias alcaldías que se oponen al contenido del programa de ordenación territorial, el subsecretario de la Sedatu, aseguró que se trata solo de propuestas, cuya aplicación dependerá de los gobiernos de cada entidad.

José Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU, explicó:

“Este es un catálogo que ponemos a disposición de los gobiernos locales para que sepan cuales son las políticas que existen en nuestro país. El mensaje que quiero transmitir es que el énfasis en los gobiernos locales, que son los responsables del impuesto predial es que no va a haber un incremento en el impuesto predial”.

Con información de Rafael Trejo.

LECQ