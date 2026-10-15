Sociedad

Se Oponen Vecinos de la Ciudad de México al Programa de Ordenamiento de la ZMVM

Aseguran que el objetivo es cobrar el predial al valor comercial, lo que aumentaría considerablemente el monto. Por ahora, la propuesta está en consulta

Vista aérea de una zona de la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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