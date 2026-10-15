Pronóstico del tiempo

Huracán Trudy Se Dirige a Costas del Suroeste y Occidente del Pacífico Mexicano

La gobernadora de Guerrero pidió a la población extremar precauciones, mientras que en Acapulco se cerraron los puertos a la navegación y las clases fueron suspendidas para este jueves

TrudyIgual se espera oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en costas de Oaxaca. Foto: AP

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Trudy se Intensifica a Huracán Categoría 1 en el Pacífico: Trayectoria y Posibles Estados Afectados | N+