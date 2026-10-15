Huracán Trudy Se Dirige a Costas del Suroeste y Occidente del Pacífico Mexicano

El huracán Trudy se fortaleció a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada y avanza hacia las costas del suroeste y occidente del Pacífico mexicano, mientras se prevé que continúe intensificándose durante los próximos tres días.

A las 3:00 horas de este jueves, el centro del ciclón se ubicó a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 735 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Para ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h. Sin embargo, se espera que el huracán alcance su máximo nivel como categoría 4 entre la medianoche del viernes y los primeros minutos del sábado.

"Se pronostica un fortalecimiento rápido durante los próximos dos días, y se espera que Trudy se convertirse en un huracán mayor el viernes", indicó el NHC.

Actualmente, Trudy se desplaza hacia el noroeste, pero podría girar más al norte durante esta jornada y a lo largo del viernes.

"En la trayectoria del pronóstico, se espera que Trudy se acerque a la costa del suroeste y centro oeste de México este fin de semana", advirtió el NHC.

Debido a que el ciclón se mueve a la costa de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado pidió a la población extremar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

"No bajemos la guardia y prioricemos en todo momento la seguridad de nuestras familias", dijo en su cuenta de X.

En Guerrero se esperan lluvias puntuales muy fuertes a intensas, además de rachas de viento y oleaje de 2 a 3 metros en las costas. Oaxaca igual registrará afectaciones.

En la víspera, se decretó alerta amarilla en Acapulco y los puertos fueron cerrados a la navegación. Las clases fueron canceladas en todos los niveles para este jueves. Asimismo, se ordenó a los turistas que permanezcan resguardados en sus hoteles y se les pidió que no salgan si observan precipitaciones torrenciales o vientos arrachados.

Foto: NHC.

En la bahía del puerto turístico, los pescadores y prestadores de servicios náuticos sacaron sus embarcaciones y equipos para ponerlos a salvo del viento y las marejadas.

La Defensa, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional desplegaron a 15 mil 727 elementos en las zonas más vulnerables de Acapulco e informaron que cuentan con capacidad para instalar más de 620 refugios temporales.

Para el fin de semana se prevén precipitaciones de 101 a 203 milímetros en Jalisco y Colima.

Con información de N+

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