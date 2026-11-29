El intenso frío, derivado de la primera tormenta invernal, causó que se suspendiera la entrega de los vales Mercomuna en la Ciudad de México (CDMX), pero no te preocupes, el gobierno de la capital del país reprogramó la distribución de este programa social. Te decimos cuándo se reanudará el reparto del apoyo de 3,000 pesos que se iba a entregar el sábado, 28 de noviembre de 2026.

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¿Qué son los vales Mercomuna?

Mercomuna (Mercado, Comunidad y Abasto) es un programa social del gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo es fortalecer la economía de las familias a través de vales de despensa, que son canjeables en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías y mercados públicos.

Con los vales Mercomuna, el gobierno de la Ciudad de México otorga a las familias hasta 3,000 pesos al año.

¿Cuándo se reanuda la entrega de los vales Mercomuna?

El Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México informó que por el frío que afectó la capital del país este fin de semana, la entrega de los vales de despensa Mercomuna, programada para el 28 de noviembre, se suspendió y cambió de fecha.

“La nueva jornada se llevará a cabo durante la primera quincena de diciembre de 2026”, indicó el Invi en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La dependencia agregó que próximamente, los beneficiarios de los vales Mercomuna recibirán una nueva carta invitación con los detalles sobre la entrega del apoyo con el día, la hora y el lugar al que deben asistir.

El Invi agradeció la comprensión de los beneficiarios del programa Mercomuna y subrayó que la seguridad y la salud de las personas “es lo mas importante”.

Con información de N+.

RMT