Un sismo de magnitud preliminar 5 sorprendió a los habitantes y viajeros del sur de California, obligando a los operadores aéreos a ordenar que un vuelo comercial abortara su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

A través de un video difundido, se escuchó el momento exacto en que un controlador instruyó de emergencia a la tripulación de una aeronave para que retomara altura durante el temblor registrado la mañana del sábado 28 de noviembre.

“Torre de Control: Delta 1972 den vuelta. Estamos teniendo un fuerte terremoto. Delta, si me oyen den vuelta, mantengan 2000 rumbo a la pista”, se escucha decir a las autoridades de la torre de control a los pilotos del avión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo de Magnitud Preliminar 5 Sacude Los Ángeles y Otras Localidades de California

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el movimiento ocurrió a 5 kilómetros al suroeste de Manhattan Beach y estuvo acompañado de decenas de réplicas. Una periodista de CNN que se encontraba en la terminal relató que el edificio comenzó a sacudirse, lo que activó las alarmas y provocó la caída de varias placas del techo, además de vidrios rotos cerca de un puesto de control de seguridad.

Las réplicas también alcanzaron otras zonas metropolitanas, haciendo que se balanceara la cabina de prensa en el histórico estadio Rose Bowl en Pasadena, previo al partido de fútbol americano entre la Universidad del Sur de California y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Ante la emergencia, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el protocolo de respuesta y desplegó personal de 106 estaciones para revisar la infraestructura, retomando operaciones normales al descartar lesionados.

En un comunicado, la alcaldesa Karen Bass confirmó que “no se reportaron daños importantes en la infraestructura crítica” de la terminal aérea y que los vuelos continuaron sin afectaciones mayores.