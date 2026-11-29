Aunque las bajas temperaturas, las lluvias y los primeros frentes fríos ya se sienten en gran parte del país, el invierno todavía no comienza de manera oficial.

En México, el cambio de estación ocurre con el solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que sucede cuando el hemisferio norte de la Tierra alcanza su máxima inclinación lejos del Sol.

De acuerdo con el Anuario del Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM, el invierno 2026 iniciará en México el lunes 21 de diciembre a las 14:50 horas (tiempo del centro del país). Como resultado de esta posición astronómica, ese lunes será el día con menos horas de luz natural y la noche más larga de todo el año en territorio mexicano.

¿Por qué ya hace frío antes de que empiece el invierno?

Es común confundir el inicio de la estación con el arranque de las bajas temperaturas. En México, la temporada de frentes fríos comenzó desde septiembre de 2026 y se extenderá hasta mayo de 2027, periodo en el que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica alrededor de 56 sistemas frontales.

Además, desde el punto de vista meteorológico, el invierno suele contabilizarse a partir del 1 de diciembre, razón por la cual las heladas, nevadas en zonas altas y tormentas invernales se adelantan al calendario astronómico.

¿Cuánto durará el invierno 2026-2027?

Una vez que arranque el 21 de diciembre, la estación invernal se mantendrá vigente durante casi tres meses, hasta el 20 de marzo de 2027, fecha en la que el equinoccio marcará la llegada de la primavera.