La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 sigue generando lluvias, bajas temperaturas y nevadas en varios estados de la República mexicana. Te decimos en qué municipios del Estado de México (Edomex) caerá nieve hoy, 29 de noviembre.

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¿Cómo estará el clima hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que hoy, la primera tormenta invernal seguirá ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, intensas en Michoacán y Oaxaca; muy fuertes en Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México (CDMX) y Morelos; fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Jalisco y Colima.

El Meteorológico Nacional alertó por ambiente de frío a muy frío, con condiciones de nieve y aguanieve en zonas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex, CDMX, Morelos, Puebla y Veracruz.

Mientras que la masa de aire ártico que impulsó el frente frío 8 provocará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (km/hr) en varios estados.

También, se prevé la llegada del nuevo frente frío 9, fenómeno que ingresará por el norte y noreste del país. Ademas, el sistema frontal 10 llegará a territorio mexicano el martes, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Para el Edomex, el SMN pronosticó lluvias de fuertes a muy fuertes hoy, caída de nieve o aguanieve, con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en la zonas serranas y viento de entre 10 a 20 km/hr, con rachas de entre 30 y 50 km/hr.

¿En qué municipios del Edomex nevará hoy?

Como ya mencionamos, se prevé caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del Estado de México, entre ellas:

El Nevado de Toluca en el municipio de Zinacantepec y sus alrededores, donde habrá nevadas en la parte alta del volcán y las comunidades cercanas, como Raíces y Loma Alta.

La Marquesa en Ocoyoacac y las zonas elevadas del corredor turístico y boscoso.

En la sierra nevada en los municipios de Amecameca, Tlalmanalco, Atlautla y Ecatzingo, principalmente en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Los municipios de Jilotzingo, Isidro Fabela, Nicolás Romero, Villa del Carbón y Jocotitlán también tendrán caída de nieve o aguanieve hoy, así como en el Cerro de Jocotitlán.

La zona alta del Monte Tláloc en Texcoco.

Aunque en la zona urbana no se prevén nevadas hoy, se mantendrá el ambiente frío con posibilidad de heladas, bancos de niebla y lluvias.

Toma tus precauciones y cuídate del frío. Mantente informado y sigue las recomendaciones de las autoridades ante el pronóstico del tiempo, que se mantendrá con temperaturas extremas en gran parte del país.

Con información de N+.

RMT