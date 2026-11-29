El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios sismos en México este domingo. Te decimos dónde fue el epicentro y la magnitud de los temblores de hoy, 29 de noviembre de 2026.

En N+, te mantenemos informado sobre los sismos que a diario ocurren en nuestro país, ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 80% de la actividad sísmica del mundo.

El Cinturón o Anillo de Fuego es una zona que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes a nivel internacional y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de México, en el Cinturón de Fuego se ubican países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde tembló hoy?

Chiapas y Guerrero son dos de los estados donde hubo temblor hoy, de acuerdo con el reporte de sismicidad del Servicio Sismológico Nacional.

Uno de los sismos ocurrió al suroeste de Huixtla, en Chiapas, con magnitud 4.1, a las 01:10 horas de hoy.

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En Guerrero, hubo un temblor con epicentro al norte de Coyuca de Benítez a las 02:32 horas y tuvo una magnitud de 4.2, indicó el Sismológico Nacional.

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A las 07:14 horas, otro sismo que registró en Chiapas, con epicentro al suroeste de Mapastepec, de magnitud 4.3.

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Recuerda que es importante estar preparado para cualquier emergencia, como lo puede ser un temblor. En caso de sismo, mantén la calma, dirígete a un lugar seguro y sigue las indicaciones de las autoridades correspondientes.

Con información de N+.

RMT