El candidato de Vox (extrema derecha) a presidente del Gobierno español, Santiago Abascal, pidió a los ciudadanos que acudan de forma masiva a votar en las elecciones generales de este domingo para que "no haya que arrepentirse mañana".

Abascal, que votó en Madrid, confió en que todos los electores puedan participar de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente".

"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", instó el líder de la extrema derecha parlamentaria, opositor al actual gobierno español de izquierdas.

En declaraciones a la prensa, instó a votar "sin miedo" y "sin pesimismo" y que se vaya a los colegios electorales "con todo el valor y con toda la esperanza que España merece".

En su opinión, una votación masiva legitima la democracia y es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles, además de negar las tesis de que una alta participación electoral beneficia a la izquierda.

Aunque manifestó que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el proceso electoral, insistió en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa".

Están convocados 38.6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20:00 horas, tiempo local, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al jefe del Ejecutivo para los cuatro años próximos.

ASJ