Benjamin Netanyahu y su rival centrista Gadi Eisenkot iniciaron este domingo negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel, después de que el primer ministro saliente aceptara cederle primero el cargo en un Ejecutivo de rotación.

Su reunión comenzó el domingo a primera hora en el Ministerio de Defensa, en Tel Aviv, con un repaso de la situación de seguridad.

El encuentro se produce un día después de la inesperada propuesta de Netanyahu, que hasta ahora siempre había rechazado esa opción.

Las elecciones legislativas del mes pasado no arrojaron ninguna mayoría y el plazo para que Eisenkot forme una coalición de Gobierno termina el 6 de diciembre. Sin embargo, podrá pedir dos semanas más al presidente israelí, Isaac Herzog.

El dirigente centrista ha avanzado en los últimos días en sus negociaciones con un partido ultraortodoxo y una formación árabe israelí para formar un Gobierno sin Netanyahu ni sus aliados de extrema derecha, y se ha mostrado confiado en poder presentar pronto un gabinete.

Las negociaciones del domingo se desarrollan en un clima de profunda desconfianza y Eisenkot acusa a Netanyahu de alargar los plazos para hacer fracasar las conversaciones.

Además, ambos siguen enfrentados en cuestiones importantes, como la creación de una comisión de investigación independiente sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el futuro de una reforma judicial clave.

El sábado, Netanyahu publicó un mensaje en X en el que afirmó que quería actuar con "responsabilidad" y "aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero las funciones de primer ministro" en un Gobierno de rotación, en el que él ocuparía después el cargo.

Desconfianza

Debido al sistema electoral proporcional de Israel, ningún partido puede gobernar en solitario, lo que obliga a las formaciones a negociar acuerdos a veces complejos para lograr una mayoría parlamentaria.

La fórmula de un Gobierno de rotación, en el que dos dirigentes se alternan en el puesto de primer ministro al cabo de un año, ya se ha aplicado en el pasado.

La propuesta de Netanyahu, cuyas condiciones concretas no se conocen por el momento, divide a los aliados de Eisenkot.

Varios de ellos, como el dirigente de izquierdas Yair Golan, reaccionaron el sábado instándolo a actuar con prudencia ante Netanyahu, a quien acusaron de intentar una "maniobra" para engañarlo.

El primer ministro saliente presenta la fórmula de un Gobierno de unidad con rotación como necesaria para garantizar la seguridad de Israel frente a Irán.

Un Gobierno de unidad nacional también le evitaría abandonar el poder y volver a ser un ciudadano sometido a la justicia, mientras está siendo juzgado por corrupción, aunque su proceso dio un giro favorable la semana pasada, cuando los jueces pusieron en duda la solidez de los principales elementos de la acusación.

Con todo, las negociaciones de este domingo no cierran la puerta a las conversaciones paralelas con los partidos árabes y ultraortodoxos.

El sábado, el dirigente del partido árabe israelí Raam, Mansur Abas, calificó por primera vez, aunque de forma indirecta, a Hamás de grupo "terrorista". Una manera de resultar más aceptable a ojos de los partidos y los electores de la mayoría judía.

El bloque de Eisenkot también mantiene intensas negociaciones con el partido ultraortodoxo JUT, especialmente en torno a la cuestión de la exención del servicio militar para los estudiantes religiosos.

ASJ