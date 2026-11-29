Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este domingo en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una caravana, una marcha, seis concentraciones, ocho rodadas ciclistas, una rodada de autos, y 22 eventos de esparcimiento durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

11:00 horas. Mexicanos con Ucrania realizará una expresión pública en la Fuente de las Américas de la Alameda Central para honrar a los millones de ucranianos que murieron durante el Holodomor de 1932 a 1933, hambruna que devastó la entonces República Socialista Soviética de Ucrania.

Coyoacán

Hora por confirmar. El Consejo Autónomo de Representaciones Civiles y Tradicionales del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac realizará una asamblea general comunitaria en la Plazuela de Los Reyes para informar y deliberar sobre la construcción de la Casa de las 3R's (Reconocer, Redistribuir y Reducir) del Cuidado, en el predio ubicado en Ciénega 28.

Gustavo A. Madero

10:00 horas. El colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México se reunirá en la estación Avenida Talismán del Metrobús para concluir un mural en memoria de tres trabajadores de Sanborns desaparecidos hace siete años en la zona de Lindavista y realizar un acto para exigir que continúe su búsqueda.

Iztacalco

08:00 horas. Integrantes de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente realizarán la sexta Caminata Deportiva por la Vida, “¡Por los desaparecidos, hasta encontrarles!”, que partirá de la comunidad “La División del Norte”, en la calle Zapotla 29, para exigir un alto a las desapariciones en el país y expresar su solidaridad con las madres buscadoras. El destino está por definirse.

Iztapalapa

Durante el día. Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizarán la “Gira por la Vida y el Abrazo Zapatista a las Familias Buscadoras”, que partirá de la autopista México-Puebla, en la colonia Ermita Zaragoza, hacia el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Benito Juárez.

15:00 horas. Malvados Stunt realizará una rodada de convivencia que partirá de la Cabeza de Juárez, con destino por definir. La actividad contará con el apoyo de Educando a la Competencia, Marcando las Doce, Duros Bikers, Gordito Stunt, Iztapa Rex y Locos Sobre la Loma.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ