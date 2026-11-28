Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 28 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, una rodada motociclista, 6 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Radio Rabiosa se concentrará a las 16:00 horas en el Palacio de Bellas Artes en avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Jales Tepito Morelos rodarán a las 16:30 horas del Parque “Calles” en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza con destino al municipio de Tultepec, Estado de México.

Bananas Bike rodarán a las 07:00 horas de Plaza Tlaxcoaque y de Parque la Bombilla con destino al Segundo Dinamo, en Camino a Los Dinamos, colonia La Carbonera, alcaldía Magdalena Contreras.

Rollers Unidos México rodarán en Cuauhtémoc a las 18:00 horas del Parque México con destino al Monumento a la Madre.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ