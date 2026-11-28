Gemma Sabatino tenía cáncer de mama terminal. Cuando fue hospitalizada, en uno de los momentos más difíciles de su vida, su familia ni siquiera permitía visitas para protegerla.

Pero meses después, descubrieron que tres empleados del hospital, sin ninguna relación con su atención, había accedido indebidamente a su expediente médico y hasta fotos de sus cirugías.

Gemma murió sin saber quiénes habían curioseado en su información más íntima. Su hermana Angelina ha seguido luchando por ella.

"En la última conversación que tuvimos, cuando nos despedimos, una de las últimas cosas que me dijo fue que siguiera adelante con esto. Obviamente, estaba en las últimas y esto seguía preocupándole".

El caso de Gemma no es aislado. En los últimos cinco años, el Servicio Nacional de Salud británico ha registrado más de 3 mil incidentes de personal que consultó historiales sin motivo. Entre ellos, los de víctimas de los ataques en dos ciudades, donde niños murieron en agresiones con cuchillos.

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El sistema de salud envió una carta a los hospitales con instrucciones claras sobre cómo actuar. Lo primero que hizo Ramani Moonesinghe, vocera del Servicio Nacional de Salud británico, fue disculparse.

"Lamento que ellos hayan tenido que pasar por eso. El propósito de la carta el día de hoy es que les quede absolutamente claro a los hospitales qué medidas deben adoptarse en caso de que se acceda de forma ilícita a las historias clínicas de los pacientes".

Mirar el expediente médico de un paciente por pura curiosidad ya no será tolerado. La formación nacional obligatoria en seguridad de datos ahora advierte que el personal puede ser despedido si accede a historiales sin una razón clara y autorizada.

Desde hace dos meses, por cierto, los empleados sospechosos ya son suspendidos de inmediato, en lugar de seguir en su puesto mientras se lleva a cabo alguno tipo de investigación, y también existe ya la posibilidad de prisión.

A partir de ahora, una sola mirada indebida costará el empleo. Ya no habrá segundas oportunidades: el despido será inmediato, incluso a la primera falta.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM