Perder a la pareja y, al mismo tiempo, perder un ingreso. Es lo que viven miles de familias en el Reino Unido, donde el Parlamento debatió el llamado ‘Pago por Duelo’, después de que 108 mil personas firmaran una petición para reformarlo.

Hoy, una viuda o viudo con hijos recibe un pago único de 10 mil dólares y después 450 dólares al mes durante 18 meses. Sin hijos, las cantidades son menores, y pasado año y medio, la ayuda se acaba.

Una de las quejas es que desde que se introdujo este pago por duelo en el año 2017, no ha subido a la par con la inflación. Si hubiera sido así en vez de recibir alrededor de 10 mil dólares como pago máximo al principio, sería ahora de 15 mil dólares. Una gran diferencia.

Otro reclamo: el gobierno no pregunta cuántos hijos tiene la familia. Se paga lo mismo si hay uno, tres o cinco. Y antes de 2017, la ayuda se mantenía hasta que los hijos cumplían 18 años.

Para algunos legisladores, recortarla fue un error que puede salir caro a largo plazo. Así lo explica Caroline Voaden, parlamentaria británica.

"Soy una firme defensora de que más vale prevenir que curar. Si se puede ayudar a las familias en duelo en el momento más difícil de sus vidas y seguir apoyando al padre o madre sobreviviente, esos niños tendrán muchas, muchas más posibilidades de crecer sin problemas graves relacionados con su duelo".

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Este beneficio es también conocido como la ‘ayuda secreta’, porque el gobierno no le informa a las viudas que existe. Y si no lo piden en tres meses no reciben el pago completo.

Organizaciones civiles afirman que este es otro cambio necesario. Caroline Booth, de Lucha por las Viudas Reino Unido, habla sobre este punto.

"Entonces, hay que solicitarlo en un plazo de tres meses y depende de ti averiguar que esa prestación existe. Presentamos una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información y, el año pasado, 2 mil 500 personas no pudieron cobrar el importe íntegro de los pagos porque no lo solicitaron dentro del plazo de tres meses".

El gobierno sostiene que este pago es un apoyo de corto plazo y que, por ahora, no puede aumentarlo. Las familias responden que el duelo no termina en 18 meses. Quienes dependen de esto insisten que la presión continuará.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM