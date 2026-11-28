Por unanimidad, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el mecanismo que aplicará para distribuir las diputaciones plurinominales en 2027.

Será la misma fórmula con la misma interpretación constitucional y legal que se ha hecho desde la elección del 2015 y hasta la del 2024.

En 2027, las diputaciones de representación proporcional se distribuirán nuevamente por el número de votos que obtenga cada partido y no cada coalición, como lo exigen los partidos opositores.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas, Arturo Chávez, dijo que no se les puede pedir que se separen de lo que dice la Constitución y la ley de manera literal, que es hacer una distribución de plurinominales por partido.

“Nosotros, la posición que estamos tomando es el apego irrestricto a la legalidad y esperamos que ningún partido nos pida que no respetemos la ley. Nosotros tenemos que apegarnos, no se trata de una literalidad, ni de una interpretación de algo que es muy explícito en la Constitución”.

Durante la sesión, los partidos opositores insistieron en que se hiciera una nueva interpretación de la distribución de plurinominales prevista en el artículo 54 de la Constitución para evitar una sobrerrepresentacion de Morena en la Cámara de Diputados durante la siguiente legislatura.

Marco Antonio Baños, representante de Somos, dijo: “Para el Partido Somos, sí hay posibilidad de que se haga una reinterpretación del artículo 54, para que sea una distribución mucho más justa y acerque el porcentaje de los votos que obtengan los partidos en 2027 al número de asientos que finalmente, por ambos principios acepten”.

Por su parte, Emilio Suárez, representante del PRI, afirmó: “Siguen ustedes plantados en una interpretación que se dio en 2018. Nosotros estamos exigiendo que esa interpretación no debe ser estática debe ser dinámica, es una interpretación que debe evolucionar; no deben copiar las malas prácticas que se dan en el Congreso impulsadas por Morena de hacer foros solamente para lavar la cara y cubrir el expediente. No moverán ni una coma de lo que se circuló con anticipación”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comisión del INE Aprueba Mantener Fórmula Vigente Para Reparto de Diputaciones Plurinominales

El consejero Chávez respondió: “Es responsabilidad del soberano, es decir, de la Cámara de Diputados, resolver esta cuestión, no de nosotros, no nos hagan a nosotros asumir responsabilidades que le corresponde al soberano, porque aquí hay un problema muy serio, estamos hablando de que nuestro sistema político es un sistema de partidos, no de coaliciones.

"Es un sistema partidista y por lo tanto, en términos estrictos, ninguna fuerza política tiene más de 300 diputados, ninguna fuerza política, ningún partido político y estos pueden en derecho a su autonomía partidista, votar de una manera o de otra, no están obligados en la coalición a votar en determinado sentido, si lo hacen o no lo hacen, es una decisión de cada partido, no están obligados por la coalición”.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, subrayó: “La discusión jurídica no puede reducirse a una operación aritmética. La Constitución debe interpretarse de manera funcional”.

Mientras que el representante de Morena, Carlos Castillo, dijo que su partido también quiere cambiar la fórmula de distribución de plurinominales, incluso eliminarlos.

"Coincidimos con los partidos con que tenemos que modificar la fórmula. Incluso voy más allá, en Morena planteamos la posibilidad de inicio de eliminar las plurinominales”.

A propuesta del consejero Arturo Castillo, se decidió adelantar el cierre de la afiliación efectiva de militantes de los partidos.

Es decir, a partir de este lunes, cuando el Consejo General confirme estos criterios, se congelará el padrón de afiliados de cada partido.

El objetivo es que cuando un candidato gane algún distrito, los votos se le contarán al partido donde haya estado afiliado al 30 de noviembre de 2026, sin importar que después se haya cambiado y lo haya postulado otro partido de la misma coalición.

Con esta medida se busca evitar que los candidatos se cambien de partido a conveniencia y hagan un fraude a la ley que permita a los partidos sobrerrepresentarse en la Cámara de Diputados.

Con información de Claudia Flores

ICM