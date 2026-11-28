Miles de automovilistas y habitantes sufren a diario por el caos vial en la autopista México-Querétaro, la caseta de Tepotzotlán es uno de los principales sitios de congestión debido a los constantes cierres por manifestaciones, la falta de infraestructura adecuada y el incesante paso de transporte de carga que llegan a los parques industriales cercanos.

Lourdes, una automovilista afectada, indicó:

"Ya llevo 3 días que de plaza San Marcos hasta la caseta Tepotzotlán no

hay paso, ya son 3 días que saliendo del trabajo me toca caminar y somos muchas personas, te echas hasta 2 horas cuando realmente son 20 minutos en el transporte”.

Miles de personas padecen la crisis de movilidad que se registra en la autopista México- Querétaro.

Aidé, otra automovilista afectada aseguró pasar varias horas en el tráfico.

“Vengo de Neza y voy para Huehuetoca. Llevo cinco horas aquí en este tráfico”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caseta de Cobro de Tepotzotlán, el Punto Caótico de la México-Querétaro

Con la instalación de decenas de naves industriales en los municipios Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México y Teoloyucan se ha incrementado la llegada de miles de tráileres todos los días.

"Todo el demás transporte no puede moverse", explicó Rosalía Hernández, otra afectada.

La afectación presuntamente es originada en Centro de Distribución ‘El Peral’ debido a la saturación para la recepción de las unidades de carga.

"Está última vez fueron tres horas que estuve parada en la caseta por lo del bloqueo del Peral y tres horas de regreso", explicó Adriana García, otra afectada.

Hoy quienes ocupan la vía ven retrasada la llegada de transporte público como Rosalía Hernández, quien aseguró que pasa mucho tiempo esperando.

“A veces hasta más de una hora", aseguró.

Además temen que se incremente la inseguridad en la zona.

Autoridades municipales contemplan apoyo de autoridades estatales y federales para mejorar, ampliar e implementar acciones y evitar la crisis de movilidad en la zona en donde todos los días ingresan alrededor de 28 mil tráileres.

Con información de Víctor Gálvez

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