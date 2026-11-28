Domingo es un maestro albañil de más de 50 años, oriundo de Oaxaca que actualmente vive en Ixtapaluca, Estado de México.

Sale de su casa aproximadamente a las 6:30 de la mañana para llegar a las 8:00 a la obra en la que trabaja en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, al centro de la Ciudad de México. Siempre carga con él su contenedor de comida que le prepara su esposa.

Foto: N+

Tiana Bakić Hayden, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, analizó las rutinas de alimentación que tienen las personas trabajadoras pues considera que están influenciadas por la manera en la que se ganan la vida como por ejemplo los trabajadores de la construcción.

La también doctora en antropología por la Universidad de Nueva York, considera que varios estudios sobre comensalidad, es decir, el acto de comer y beber juntos en una misma mesa, solo se miden desde el hogar y hay muy pocos trabajos acerca de la alimentación en las horas laborales.

Foto: N+

La hora de comida de los albañiles es una de las más sociales.

Hayden, en su conferencia llamada “Comer trabajando: Repensar la alimentación a partir de los mundos laborales”, dice que generalmente respetan su hora de comida. Las dos obras que visitó N+, coincidían a la una de la tarde. Cooperan dinero para comprar tortillas y refrescos y comisionan a alguien para hacer el mandado.

Dependiendo del tamaño de la obra es como se van a organizar, entre más grande, más grupos se formarán, pero si es pequeña podrían comer todos juntos. Algunas construcciones grandes podrían tener comedores provisionales pero en las más pequeñas llegan a poner tablas o tablones para formar una mesa y sus asientos son botes, ladrillos o madera.

Foto: N+

Cooperación, compañerismo y comensalidad

Cada trabajador coloca el topper de comida en el centro de la mesa improvisada en señal de que cualquiera puede agarrar un taco. Hay quienes compran alimentos en los negocios que hay alrededor del centro de trabajo y también lo acerca a los demás. Incluso se invita a comer a los compañeros que no pudieron traer comida.

Después de comer, generalmente toman un descanso o incluso algunos duermen unos minutos hasta que se complemente la hora, pues consideran que es un momento importante para recuperar energía y seguir trabajando.

Foto: N+

La investigadora destaca que acercarse a las rutinas alimentarias, “permite ver las desigualdades alimentarias que no solamente ocurre en términos económicos, sino en el cruce de factores donde la informalidad, la autoexplotación laboral, la movilidad cotidiana y las desigualdades territoriales juegan un papel importante”.

De acuerdo con el INEGI, en 2024 en México había más de 580 mil mujeres y hombres que trabajaron en la industria de la construcción. En 2025 fue una de las 6 actividades que más contribuyeron a la economía mexicana, con una aportación de 2.3 billones de pesos.

Los albañiles son la fuerza de las construcciones pues se encargan de concretar las ideas de ingenieros y arquitectos a través de rudas actividades, largas jornadas, tareas pesadas, a veces en la lluvia o el sol, pocas medidas de seguridad y muchas veces sin prestaciones. A pesar de eso, el salario promedio en el primer trimestre de este año, fue de $10,500 mensuales.

Durante la hora de comida, Domingo insistió a los reporteros que tomaran un taco de lo que había, pollo con mole y arroz, bistec en chile rojo, espagueti, salchichas con chile y tortillas.

Con información de N+

LECQ