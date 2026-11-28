Un trabajador al volante perdió la vida mientras se encontraba en la zona de baños de una gasolinera ubicada en el bulevar Demetrio Ruiz Malerva, del puerto de Tuxpan, perteneciente a la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos anteriormente descritos se registraron la noche de este viernes 27 de noviembre, lo que provocó una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones de seguridad y personal de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien se encuentra en calidad de no identificada, perdió la vida justo en la entrada de los baños. Testigos aseguran que el hombre estaba caminando cuando de manera repentina cayó al suelo.

Paramédicos acudieron al lugar donde se registraron los hechos para realizar la valoración al sujeto; sin embargo, únicamente dieron a conocer que la víctima ya no contaba con signos vitales, lo que terminó por confirmar su fallecimiento.

Elementos de la policía municipal y de la policía del estado, así como marinos, arribaron al sitio y procedieron a realizar el debido acordonamiento de la zona. Minutos más tarde, peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, se gestionó el traslado de la víctima a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). En el lugar quedó el taxi marcado con el número económico 511, en el que habría llegado el hombre a la estación de servicio.