Las autoridades en el municipio porteño dieron a conocer cuáles serán los artistas y las fechas de las actividades que se llevarán a cabo durante el Carnaval de Veracruz en su edición 103.

De acuerdo con lo informado, se han confirmado por lo menos nueve artistas para las diferentes actividades a realizar. Asimismo, se informó que habrá un artista sorpresa y un evento en el que habrá más artistas.

La quema del mal humor

Para el evento de 'La quema del mal humor', el cual se llevará a cabo el próximo día martes dos de febrero de 2027, se presentarán el comediante Chuponcito y el cantante Joseph Amado, presentando un tributo a Willie Colón, quien perdiera la vida el pasado 21 de febrero de 2026, a los 75 años.

Coronación de reyes infantiles

El miércoles tres de febrero se llevará a cabo la coronación de reyes infantiles y se presentará Lara Campos, conocida por interpretar música infantil y por la creación de contenido en redes sociales.

Coronación del rey y la reina del carnaval

La coronación del rey de carnaval se llevará a cabo el jueves cuatro de febrero y Rubén Blades es quien se encargará de poner a bailar a los asistentes, mientras que para la coronación de reina de carnaval, la cual será el viernes cinco de febrero, se presentará Chayanne.

Masivos posteriores a los desfiles

Después del primer desfile, el cual se llevará a cabo el sábado seis de febrero, se realizará un evento masivo llamado VeraFlow Fest 2027, contando con la presencia de artistas de reguetón mexicano.

El domingo siete de febrero se presentará la agrupación de rock-ska La Maldita Vecindad en unión con el conjunto de música tropical mexicana La Sonora Santanera en un proyecto llamado 'La Vecindad Santanera'.

Asimismo, se informó que para el lunes ocho de febrero el evento masivo será una sorpresa para los asistentes, la cual se espera que sea revelada en próximas fechas, mientras que el martes nueve de febrero se presentarán El Mimoso y El Yaki.

Entierro de Juan Carnaval

Para finalizar, el miércoles 10 de febrero se llevará a cabo el evento conocido como 'El entierro de Juan Carnaval', en el que se presentarán la agrupación de cumbia Junior Klan, así como el DJ de electrónica Tiësto.