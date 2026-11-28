La noche de este viernes, la cantante Alejandra Guzmán volvió a sufrir una lesión de cadera durante una presentación en la Arena Ciudad de México.

La artista mexicana había comenzado su presentación cuando ocurrió el percance que le impidió continuar con el espectáculo.

Inmediatamente, apenada por tener que suspender el concierto, se disculpó con sus seguidores por no poder continuar con el concierto.

"Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar. ¡Ay, qué pena! No puede ser", dijo ante quienes asistieron al centro de espectáculos a disfrutar de la presentación.

Posteriormente, representantes de la cantante salieron al escenario para también ofrecer disculpas a los miles de seguidores que pagaron un boleto para su show.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Alejandra Guzmán Sufre Nueva Lesión de Cadera Durante Concierto en CDMX

Es la segunda vez que La Guzmán tiene que suspender un concierto por problemas en su cadera.

Fue el pasado 19 de septiembre, en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, cuando La Reina de Corazones paró su presentación por una luxación de cadera.

Poco después de recibir atención, publicó en redes sociales un video donde aseguró que estaba bien y podía moverse: "Estoy completa, estoy caminando, mírenme".

Con información de N+

ICM