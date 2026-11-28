Ciudad Obregón, Sonora, volvió a figurar entre los destinos del premio mayor de la Lotería Nacional, luego de que la serie número uno del Sorteo Superior 2905 fuera destinada a esta ciudad.

En esta edición, que conmemoró el Día de la Armada de México, se entregó un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos, dividido en dos series.

El número ganador fue el 39533. De acuerdo con la distribución de la Lotería Nacional, la serie número uno fue dispuesta para su venta en Ciudad Obregón, mientras que la serie número dos fue remitida para su comercialización mediante canales electrónicos.

Los billetes con terminaciones en 3 y 6 obtuvieron reintegro.

Esta no es la primera ocasión reciente en que Ciudad Obregón figura entre los destinos de los premios mayores. El pasado 6 de noviembre, la ciudad también fue mencionada por recibir una serie ganadora del Sorteo Superior 2903.