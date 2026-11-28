Para disfrutar de la temporada invernal y navideña 2026, existen diversos destinos cerca de la Ciudad de México que ofrecen paisajes, actividades y ambientes ideales para estas fechas. Toma nota de esta lista de pueblos que no puedes dejar de visitar y aprovecha el clima frío para vivir una experiencia invernal, siempre con las debidas precauciones y cuidados.

Puebla

Zacatlán de las Manzanas y su Villa Navideña

Otro sitio con bosque, cabañas es en Puebla, Zacatlán de las Manzanas es reconocido dicho fruto, Sus habitantes suelen aprovecharlo en panes, licores y conservas de manzana, sin duda es un destinos invernal cerca de CDMX a una distancia de 2 horas 45 minutos desde la CDMX.

Y estas fechas tendrá: Mi Navidad en Zacatlán con una Villa Navideña del 4 de diciembre 2026 al 3 de enero de 2027. También tendrá un desfile nocturno qye terminará con el encendido de las luces navideñas en el zócalo del pueblo mágico.

Hidalgo

Real del Monte y su Villa Iluminada 2026

Real del Monte tuvo comunidad inglesa en la época minera del Siglo XIX, y se pueden hallar edificios estilo victoriano y el panteón lleno de bosque, para hospedarse están las cabañas y hoteles y no se puede dejar de comer pastes, la distancia es de una hora con 45 minutos desde la CDMX.

Y lo mejor es que para disfrutar esta temporada decembrina Real Monte tendrá una Villa Iluminada 2026, la cual se inaugurará el próximo viernes 4 de diciembre 2026. También ofrecerá a los asistentes un desfile navideño a partir de las 18:30 horas y este terminará con el encendido de luces. La entrada es gratuita.

Tlaxcala

Chiautempan

A tan solo dos horas de la CDMX, se encuentra San Pedro Tlalcuapan, donde se realizará el desfile navideño “Vive la Navidad al Pie de la Gran Montaña”, el cual ya es un clásico para las personas que gustan salir de la ciudad o del Edomex para conocer los adornos navideños y nacimientos que se han convertido en una tradición en la región durante la temporada navideña. Podrás disfrutarlos a partir del 14 de diciembre 2026 a las 19:00 horas

Estado de México

La Marquesa

Una escapada en el bosque, de menos de una hora a dos horas y media es La Marquesa, Estado de México y en la temporada invernal es el pretexto perfecto para sorprender a tu pareja o familia.

Hay sitios para hospedarse en la naturaleza, para todos los presupuestos, privacidad y experiencias únicas. Con ubicaciones rodeadas de bosques, vistas impresionantes. Es una de las opciones más accesibles y privadas para quienes buscan algo rápido sin alejarse demasiado de la ciudad. Y con este clima

Valle de Bravo

Para los amantes de la aventura, Valle de Bravo es una opción ideal. Se podrán encontrar cabañas, vistas panorámicas al bosque y una amplia gama de experiencias para parejas, amigos y familias.

Hay actividades como senderismo, parapente y paseos en velero, lo que lo convierte en el equilibrio perfecto entre aventura y relajación. Y dicho pueblo queda a 1:30 horas de la CDMX.

El Oro

Es un pueblo mágico con bosque con edificaciones que parecen de estilo europeo debido a que en su pasado fue un poblado minero. El frío se siente con fuerza y si eso te gusta no olvides darte una vuelta por la presa Brockman, que se llena de neblina cuando amanece, aunque este sitio está a tres horas de distancia, vale la pena visitarlo para la temporada navideña.

Río Frío

Se localiza cerca del volcán Iztaccíhuatl, las temperaturas bajas y el ambiente boscoso harán que lo disfrutes se alquilas cuatrimoto o montas a caballo, otra opción es caminar hacia la cascada El Salto, que está rodeada por bosques y es toda una tradición comer quesadillas y truchas que se pueden pescar en el lago, se localiza a una distancia de una hora con 10 minutos desde la CDMX.

Morelos

Tepoztlán

Tepoztlán es otro sitio cuya distancia no supera la 1:30 horas de la capital del país y es considerado como los lugares favoritos para alejarse del ruido y la velocidad de la ciudad.

El hospedaje varia para todos los presupuestos desde habitaciones con una cama para dos personas hasta casas con alberca. Sin duda es un pueblo mágico que parece haberse quedado en el tiempo.

HVI