La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy ofrece un mensaje en el que informa sobre los avances en la investigación del Instituto Nacional Electoral, esto tras la crisis que sacude al órgano electoral tas la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei el 26 de octubre pasado.

"Integramos 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en contratos por parte de funcionarios del INE y de los OPLES", con esto se busca establecer una red de diversos mecanismos que habrían favorecido a ciertos sectores, indicó la fiscal.

Señaló que se llevaron a cabo cateos donde se obtuvo documentación importante. Indicó que en días pasados ya se llamaron a declarar a exservidoras públicas del INE, sin que se revelaran los nombres por secrecía de la investigación.

También apuntó que hay personas que podrían haber recibido remuneraciones sin realizar las actividades para las que fueron contratados. Por esto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada desarrolla una investigación por actividades con recursos procedencia ilícita.

"Involucra a más de 50 personas físicas y morales, identificar posibles vínculos entre exservidores del INE de distintos niveles de responsabilidad, sí como una red de empresas".

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Tras estos actos de presunta corrupción, la fiscal de la República destacó que se obtuvo de un juez federal la autorización para realizar cateos en cuatro domicilios, dos de ellos en la Condesa, uno en Jardines del Pedregal y uno más en Polanco, en la CDMX.

"En uno de ellos se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando. Dichos indicios y los inmuebles fueron asegurados por la FGR". En tanto, esta evidencia ahora es analizada por equipos de inteligencia.

La fiscal destacó que con estas investigaciones buscan identificar el destino de los recursos públicos involucrados. "Tenemos la responsabilidad ineludible de procurar justicia y garantizar que nuestras actuaciones se conduzcan con apego a la ley, con respeto al debido proceso", puntualizó.

Por esto, aseguró que a partir de los datos de prueba obtenidos,"el Ministerio Público Federal determinará la procedencia de solicitar a la autoridad las medidas necesarias para continuar con el esclarecimiento de los hechos".

Finalmente, la fiscal de la República recalcó que será el marco jurídico los que orienten las acciones de la institución, no las "interpretaciones políticas ni presiones de ninguna índole".

Tras la salida de Guadalupe Taddei, suman 140 renuncias al interior del INE.