Ha resurgido la discusión sobre la sobrerrepresentación de cara a las elecciones federales del 2027. Hoy, por unanimidad, la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el mecanismo que aplicará para distribuir las diputaciones plurinominales.

¿Qué es la sobrerrepresentación?

La oposición ha reclamado que la forma en que se han asignado las diputaciones plurinominales ha derivado en pasados comicios en que la coalición gobernante obtenga muchas más curules.

Después de la reforma política de 1977, se introdujo la figura de los diputados plurinominales, cuya asignación no está sujeta a la victoria en un distrito electoral, sino a la proporción de votos. De este modo, los partidos chicos podían obtener un lugar en el legislativo.

No obstante, la forma en que se asignan estas curules también afecta a la conformación del Congreso. El artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido puede obtener un número de diputados de mayoría relativa y representación proporcional que supere en ocho puntos porcentuales los votos que recibió.

Esta medida se introdujo para prevenir que las fórmulas de repartición distorsionen la representación en el Congreso, la llamada sobrerrepresentación, un fenómeno en mayor o menor medida en todos los sistemas políticos contemporáneos. La oposición ha señalado que las curules se deben asignar en función de los votos de la coalición y no de cada partido.

INE anuncia cómo contará votos en las elecciones del 2027

Ahora, el INE anunció que seguirá la misma fórmula con la misma interpretación constitucional y legal que se ha hecho desde la elección del 2015 y hasta la del 2024.

Esto quiere decir que en 2027, las diputaciones de representación proporcional se distribuirán según el número de votos que obtenga cada partido y no cada coalición, como lo han exigido los partidos opositores.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Prerrogativas, Arturo Chávez, declaró que no se les puede pedir que se separen de lo que indica la Constitución de manera literal. Por ello, nuevamente se distribuirán las curules plurinominales en función de cada partido y no de las coaliciones.

“Se están apegando a la norma y no se puede aplicar conforme al espíritu de la ley; en algunas ocasiones sí y en otras no”, explicó.