La Fiscalía General de la República informó que presentó formalmente la solicitud de extradición de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, ante España a donde llegó el 24 de noviembre con pasaporte español, luego de que saliera voluntariamente de Estados Unidos donde estuvo detenida por autoridades migratorias en Florida desde finales de octubre de 2026.

En la conferencia matutina del juevel 26 de noviembre 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo: "es caso por caso, tiene que hacerse una evaluación de qué le conviene a México en el caso de la extradición de una persona. De todas maneras, es obligación nuestra decir, como en el caso de Inés Gómez Mont, que no fue enviada a México, como debería de haber procedido dado que se tienen todas las pruebas de lavado de dinero, porque eso fue, lavado de dinero, a través de facturas falsas, decir que "no hubo reciprocidad".

La FGR indicó en un comunicado: "Dado el desplazamiento de Inés 'N', la FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España, procedimiento internacional que está debidamente sustentado en preceptos puntuales del tratado bilateral aplicable a la materia".

¿En Qué consiste el Tratado de Extradición entre México y España? El 21 de noviembre de 1978, España firmó en la Ciudad de México, el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. El cual está vigente desde el 1 de junio de 1980.

Los delitos extraditables son aquellos que ambos delitos se persigue y tener una pena máxima superior a un año de prisión. Tampoco se concede si la persona ya fue juzgada en el país requerido por los mismos hechos.

¿España puede negarse a extraditar a Inés Gómez Mont? Uno de los puntos más importantes para la nota es el artículo 7 del tratado, que permite a México y España rechazar la extradición de sus propios nacionales. Su nacionalidad podría ser un elemento relevante en la decisión de las autoridades españolas.

Ambos países pueden negar la extradición cuando la persona en cuestión es su propio nacional, es decir, que cuente con la nacionalidad española o mexicana. En este caso, la exconductora de televisión tiene la doble nacionalidad, mexicano-española. Aunque nació en la Ciudad de México.

Esto dice el Artículo 7 del Tratado de Extradición:

1. Ambas Partes tendrán la facultad de denegar la extradición de sus nacionales. La condición de nacional será apreciada en el momento de la decisión sobre la extradición.

Sin embargo, es importante precisar que tener nacionalidad española no significa que la extradición esté automáticamente descartada.

De acuerdo con la solicitud de extradición, Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México: Una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por presunta defraudación fiscal equiparada.

Ahora las autoridades españolas analizan si se cumplen los requisitos del tratado y su legislación, sin embargo, la exconductora puede ejercer su derecho a la defensa y presentar argumentos contra la entrega.

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