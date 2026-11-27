La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para hacer la queja formal luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) habilitó un número de WhatsApp para que la ciudadanía denuncie a funcionarios corruptos y a integrantes del narcotráfico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria reiteró que la misión de su Gobierno es la defensa de la soberanía.

“Nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra convicción, y como presidenta en la defensa de la Constitución, es la defensa de la soberanía. Hemos dejado muy claro con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación y que hay soberanía territorial y de todo tipo en la defensa de México”, señaló.

Esta semana, Terry Cole, jefe de la DEA, anunció que se establecieron líneas de denuncia dedicadas a recibir información sobre miembros y asociados de organizaciones terroristas extranjeras designadas, así como a funcionarios corruptos, redes criminales y personas que lavan dinero para financiar el "narcoterrorismo". Y dio a conocer los números para Sinaloa.

Respecto al tema, esta mañana Sheinbaum enfatizó: “Cuando hay alguna comunicación como la que hizo el director de la DEA pues tenemos que manifestarnos, tenemos que decir lo que pensamos y además es una obligación hacerlo, porque nosotros tenemos que defender la soberanía, es el mandato popular”.

La titular del Ejecutivo federal además reiteró que es muy importante que el gobierno estadounidense trabaje en su territorio, desde la atención a las causas del consumo de drogas hasta la detención de los cárteles que operan en ese país.

“Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos, porque como hemos dicho: quién distribuye el fentanilo y otras drogas, quién lo vende, dónde se lava ese dinero, eso es algo que ellos tiene que resolver”, sostuvo.

Por parte de México, prosiguió, el gobierno asume la responsabilidad que le corresponde, trabaja todos los días para la pacificación del país y ayuda a que no lleguen drogas a EUA.

Incluso destacó que su vecino del norte reconoce la disminución del cruce de fentanilo desde México, de alrededor del 65%, desde el inicio del actual mandato.

“Y en la relación con México, la cooperación. Pero no puede ser esta visión de que la responsabilidad está en México. Ellos tienen una labor allá muy importante, y respetarnos, respetar a México”, puntualizó Sheinbaum.

SPB