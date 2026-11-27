Un hombre de 61 años logró ponerse a salvo luego de que su casa se incendiara en la colonia Periodistas en Torreón, donde un cortocircuito habría provocado el siniestro mientras instalaba adornos navideños.

El incendio inició alrededor de las 6:00 horas de este viernes en el domicilio ubicado en la calle Impresores número 741, cuando el señor José Manuel colocaba un Santa Claus y luces navideñas para la temporada. De acuerdo con los primeros reportes, un cortocircuito habría originado el fuego, dejando al hombre atrapado en el interior.

Los gritos de auxilio despertaron a su vecina Katia, quien sin dudarlo intervino para ayudarlo. La mujer derribó la puerta de la casa y logró sacar a don José, poniéndolo a salvo de entre las llamas.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio. Sin embargo, el fuego ya había consumido todas las pertenencias que se encontraban en el domicilio. Afortunadamente, el adulto mayor logró salir con vida gracias a la rápida intervención de su vecina.